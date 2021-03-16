打完新冠疫苗有效嗎？清大研發快篩 15分鐘判斷保護力

3月4日上午，台灣取得首批牛津AZ疫苗。新冠疫苗一落地，衛生福利部食品藥物署隨即啟動冷鏈檢查、取樣檢查兩大程序，確保疫苗品質。

接種完疫苗是否就免疫？近期又有哪些新冠疫苗問世？以下是未來城市整理的科技防疫新資訊。

#科技防疫 打完新冠疫苗有效嗎？清大研發快篩，15分鐘判斷有無保護力

隨著第一批新冠肺炎疫苗抵達台灣，許多人開始討論：打完疫苗就有保護力嗎？要如何知道體內疫苗是否已生效？清華大學生物醫學工程教授鄭兆珉與團隊，已成功研發一款快篩試片，只要一滴指尖血、15分鐘後就能告訴你答案。

未來，施打第一劑疫苗的7到10天後，接種者只要像測血糖般，將指尖血滴入快篩試片；15分鐘後，試片若出現「兩條線」，即代表體內已有中和抗體，可抵禦新冠病毒。相反地，若只有一條線，表示中和抗體濃度不足，施打者應注意加強個人防護。

為了進一步了解中和抗體的濃度，團隊搭配攜帶式的輕型判讀機，只要將試片放入，「免疫呈色光譜」立即分析保護力強度，且費用可降至數百元。相較之下，傳統實驗室的檢驗流程多要耗時一天，且費用高達數千元。

鄭兆珉說明，這款快篩試片不只告訴民眾疫苗是否生效，疫苗開發藥廠更可善用快篩，加速人體試驗的速度、統計不同人的接種結果。目前，這款快篩試片已投入小規模量產，並持續與國內外醫院及疫苗廠商合作研發。（延伸閱讀｜首批新冠疫苗本週抵台！這五種人最先施打）

#新冠疫苗 嬌生疫苗獲美國CDC緊急授權，施打一劑就有保護力

二月底，美國食品暨藥物管理局（FDA）批准嬌生集團（Johnson＆Johnson）的新冠肺炎疫苗，這也是繼輝瑞疫苗、莫德納疫苗後，美國第三支核准使用的新冠疫苗。

相較於前兩款兩劑型疫苗，嬌生疫苗只要接種單劑，且儲存溫度在2至8°C，保存門檻較低、更易配送。此外，FDA指出，臨床實驗中，嬌生疫苗在美國對抗新冠肺炎重症的效力達85.9%、對南非變種病毒也有效力。因此，美國希望藉嬌生疫苗擴大疫苗普及性，並有效緩解疫情。

除了美國，巴林、南非、加拿大等國家也已批准使用嬌生疫苗。

#AI醫療 數位病理再突破！免切割標註，雲象讓AI直接看懂高畫素影像

發展數位病理AI時，人員常得耗費大量時間及精力標註細節，這也成為此領域發展的重大瓶頸。為了解決此痛點，雲象科技與台北醫學大學合作，最終成功訓練深度神經網路（Deep Neural Netwok, DNN）辨識9,000多張肺癌全玻片影像，完成「肺部腫瘤全玻片病理影像辨識系統」。

北醫指出，此技術已超越美國知名智慧醫療病理公司「Paige.AI」，研究成果更登上國際頂尖期刊《自然通訊》（Nature Communications）。

數位全玻片影像的像素解析度經常高達數十億，礙於記憶體有限、難以計算，通常會切割小區塊，再轉換成低畫素訓練模型。但此方法須先標註各區塊，往往耗費過多人力，因而成為病理AI技術的發展困境。

為此，三年多來，雲象科技不停尋找，能直接以高解析度影像訓練AI的方法。這次，雲象運用了大圖運算技術、北醫使用科技部巨量醫療影像計畫建置的肺癌影像資料集，再加上國家高速網路與計算中心的超級電腦，讓AI技術、大量資料與計算能量等數位病理AI的三大要素一次到位，創造出一套不需切割、標註圖像的AI醫療系統。

團隊實際應用於北醫的肺癌玻片辨識上，每三至五分鐘就能產出結果，讓護理人員省下2／3的判讀時間，且準確率達95%。更重要的是，數位病理AI終於突破發展門檻，可望加速應用，為台灣的智慧醫療產業展開新篇章。

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