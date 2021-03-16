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又見+0 國內今無新增新冠病例 無指揮中心記者會
指揮中心今上午公佈，國內今無新增新冠肺炎個案，無指揮中心記者會。但挪威衛生當局今天表示，一名醫護人員在接種AZ新冠疫苗後腦出血死亡，不過目前尚未確定死因是否與施打疫苗有關。這是挪威若干天來第2次發生這類死亡事年，我國AZ疫苗開打在即，第一優先施打的醫護接種意願是否仍受影響備受關注。
指揮中心指揮官陳時中今指出，疫苗是安全的，時程上沒有影響，至於目前施打意願，第一波有意願施打大約有6萬人，第一線人員占43％，第二線人員占28％，整體意願大約33%。本周一收集回指揮中心的醫護最新接種意願數據何時公佈，也是今天各界關注焦點。
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