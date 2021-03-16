AZ疫苗「血栓」疑雲！歐洲多國暫停，為何陳時中卻願帶頭施打？

AZ疫苗差一關就能開打，卻傳出國外接種者出現血栓症狀，丹麥等歐洲多國甚至暫停施打。究竟AZ疫苗安全嗎？一文帶你瞭解。

日前中央流行疫情指揮中心才宣布，首批抵台的AZ疫苗只剩最後一項無菌試驗就能正式開打。可丹麥卻在3月11日宣布，因有幾位接種者出現血栓症狀，還有一人於接種後死亡，故出於小心起見，即日起要暫停使用AZ疫苗14天，並調查相關事件。

雖然丹麥衛生當局強調，目前衛生單位對於這支疫苗（AZ疫苗）及血栓間的關連尚無定論。但隨著此消息的傳出，不只冰島和挪威馬上跟進，另外多個歐洲國家，包括奧地利、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和盧森堡也暫停使用這批AZ疫苗。

AZ疫苗真會引發血栓？

對此，前台大感染科醫師林氏璧在臉書PO文發表看法。他表示，從新冠疫苗開始大量施打起，其和國內衛福部疾管署預防接種諮詢小組召集人暨台大兒童醫院主治醫師李秉穎便抱持相同看法，一直很擔心會出現死亡或某些疾病和疫苗互相連結的訊息，引起大眾對新冠疫苗接種的恐懼。

就如同去年2020年9月流感疫苗，或是2009年H1N1國光疫苗的情況一般，影響民眾的接種意願。不過，幸運的是，目前為止並沒有大量發生這樣的情形，且美國疾病管制預防中心（CDC），還有英國也都會定期把疫苗不良反應更新到網頁上。

疫苗 vs 血栓》因果關係尚未確立

同時，林氏璧也分享到，歐盟藥品管理局（EMA）及阿斯特捷利康（AstraZeneca）發言人的說法。歐盟藥品管理局表示，截至3月10日，歐洲經濟區（European Economic Area）接種疫苗的逾500萬人中，已通報30起血栓病例，這比例沒有超過血栓在一般人口的發生比例。

而AZ（AstraZeneca／阿斯特捷利康）發言人則指出，AZ疫苗迄今已施打超過1000萬人（多半都是在英國）；在安全性資料分析上沒有發現在任何年齡、性別，有增加肺部或靜脈血栓的機率。

此外，西班牙衛生部長德瑞亞絲（Carolina Darias）也對外指出，西班牙境內尚未記錄到任何AZ疫苗相關血栓病例，並強調：「迄今這支疫苗與血栓事件間的因果關係尚未確立！」歐盟藥品管理局正在評估情況，西班牙將繼續施打這支疫苗。

林氏璧：AZ仍值得施打，先看韓國反應

綜合上述理由，林氏璧指出，事實上其一直以來都非常贊同李秉穎一再強調的論點。也就是，一個疾病的出現，是不是因接種疫苗所引起，必須要進一步看對照研究，來確認它和原本的發生比例相比有沒有增加。以丹麥目前的現況，其僅施打14萬2000人（約佔人口的2％），希望丹麥能早日釐清這件事。

且許多報告也指出，得了新冠病毒產生血栓的機率會增高。雖然目前尚無法得知其確實比例，但對疫情嚴重的歐美來說，就算接種AZ疫苗可能增加血栓比例，但權衡利弊之後，應該還是值得施打AZ疫苗的。同時，其也提到，西方人發生血栓的機率本來就比東方人為高，不須太過擔心。

故綜合上述理由，他認為大家不妨可以關注韓國的施打狀況。

他觀察，韓國現階段施打的正是由韓國廠製造的AZ疫苗，也就是台灣目前進的這一批AZ疫苗；韓國又和台灣同樣是亞洲人種，應該可以獲得更有參考性的安全性資料。且截至3月10日止，韓國已經注射了43萬劑的AZ疫苗，目前沒有看到關於血栓的報告。

陳時中：如有必要，願意帶頭施打

至於台灣官方的看法為何？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於今天（3月12日）在立法院受訪表示，歐盟已正式表示沒有直接證據顯示施打AZ疫苗後會有血栓等情況，呼籲大家還是要繼續施打。

同時，陳時中也提到，目前台灣國內取得的新冠疫苗數量還不是很多，因此會把「疫苗用在刀口上」。故AZ疫苗接種仍以第一波優先對象，包括：醫護人員與即將出國比賽的運動員為主，並將進一步針對上述族群的施打意願進行調查。

（作者／洪毓琪 本文出自2021.3.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）