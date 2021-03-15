備戰奧運 選手可優先打新冠肺炎疫苗

備戰東京奧運，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天說，運動選手現在列在新冠肺炎疫苗接種第一順位，開打時間要看疫苗檢驗進度，會儘速提供選手施打。

中央流行疫情指揮中心下午發布體育署新聞稿指出，距離東京奧運7月23日開幕倒數130天，3月已重啟各項奧運資格賽和積分賽，考量全球COVID-19疫情尚未穩定，教育部體育署及陳宗彥率隊南下國家運動訓練中心說明疫苗施打流程與注意事項。

陳宗彥表示，有許多代表隊、選手在這段期間都要出國爭取積分以及拚奧運參賽資格，指揮中心為了讓選手安心為國爭光，因此將運動選手提升到接種新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗的第一順位，包括選手、教練以及隨行物理治療師等，都包含其中。

外界關心台灣疫苗何時開打，指揮中心發言人莊人祥說，近期將由指揮官陳時中宣布，開打後會儘速提供選手接種。

體育署及國訓中心將依照各培訓隊出國規劃期程，由專責單位配合指揮中心的疫苗接種作業，排定適當時間為選手施打疫苗。

陳宗彥說，會尊重選手、教練及後勤支援人員施打疫苗的意願，但不論有無施打疫苗，每個人仍應持續做好個人防疫工作。