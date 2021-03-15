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男嬰猝死驗出安毒！高雄檢警入屋搜索 驚見8發展遲緩童

2名法國人來台2個月確診 推估境外染疫機率高

中央社 / 台北15日電

近期2名來台工作2個月的法籍男子確診新冠肺炎，研判為境外移入。指揮中心發言人莊人祥說，兩名個案的工作多是靜態、獨立作業，周邊沒有其他人被感染，研判在國外染疫機率高。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥在今天下午記者會宣布，台灣15日新增5例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19境外移入，其中1例從法國移入者案988，為法國籍50多歲男性，為日前確診的案982的同事。

案982和988都是今年1月12日來台工作，都有搭機前3日核酸檢驗陰性證明，入境都無症狀。982是因有返國需要，自費採檢，3月12日確診，核酸檢驗Ct值32、次日驗Ct值34。988在3月12日自費採檢結果陰性，但因列為982接觸者又採檢，結果陽性，Ct值38，血清抗體IgM、IgG都是陽性。

媒體詢問，如何研判案982和988為境外移入，是否可能在台灣互相傳染才染疫。

莊人祥表示，這兩案病毒核酸檢驗的Ct值都很高，案988應是處在時陰時陽狀態，研判兩人都是在境外感染機率較高。

莊人祥也說，案982和988都從事資訊工作，大部分時間都是獨立作業，且跟其他人接觸不多，根據疫調顯示，他們因為工作很多，也很少出去，在台灣感染機率低，有沒有可能互相感染，這部分很難排除，但目前為止沒看到周圍有任何人被感染。

新冠肺炎 COVID-19

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