指揮中心公布 AZ疫苗這三種人不可打

AZ疫苗在歐洲多國陸續出現施打後出現血栓的案例，我國針對第一線醫護人員是否適合施打疫苗，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今公布AZ疫苗施打注意事項。

莊人祥表示，根據衛福部食藥署提供的藥品仿單，有以下情形者不可施打AZ疫苗，包括：對疫苗所含成分過敏者、施打第一劑之後出現嚴重過敏者以及18歲以下的青少年。另外，有急性嚴重疾病且伴隨發燒或急性感染者則應暫緩施打。

至於有下列狀況者，如：血小板減少或任何凝血異常者、免疫功能不全者、懷孕或可能懷孕者、正在哺乳的女性等，應先謹慎評估施打效益及風險後再決定是否施打AZ疫苗。

而因為AZ疫苗可能引起血栓的問題，歐洲多國先行緩打。莊人祥說，AZ公司今發布新聞稿，針對歐洲和英國打了1700萬劑調查，發現目前為止有打疫苗的發生15件深度靜脈栓塞，22件肺動脈栓塞，總共37件。因此有打疫苗出現血栓者不如以往的背景值。