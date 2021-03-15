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指揮中心公布 AZ疫苗這三種人不可打
AZ疫苗在歐洲多國陸續出現施打後出現血栓的案例，我國針對第一線醫護人員是否適合施打疫苗，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今公布AZ疫苗施打注意事項。
莊人祥表示，根據衛福部食藥署提供的藥品仿單，有以下情形者不可施打AZ疫苗，包括：對疫苗所含成分過敏者、施打第一劑之後出現嚴重過敏者以及18歲以下的青少年。另外，有急性嚴重疾病且伴隨發燒或急性感染者則應暫緩施打。
至於有下列狀況者，如：血小板減少或任何凝血異常者、免疫功能不全者、懷孕或可能懷孕者、正在哺乳的女性等，應先謹慎評估施打效益及風險後再決定是否施打AZ疫苗。
而因為AZ疫苗可能引起血栓的問題，歐洲多國先行緩打。莊人祥說，AZ公司今發布新聞稿，針對歐洲和英國打了1700萬劑調查，發現目前為止有打疫苗的發生15件深度靜脈栓塞，22件肺動脈栓塞，總共37件。因此有打疫苗出現血栓者不如以往的背景值。
另外，莊人祥也表示，副指揮官陳宗彥今已帶隊前往國家訓練中心向可能參加奧運的選手說明疫苗施打流程和注意事項，但多少選手會施打AZ疫苗，這還需要詢問體育署，這些段只是先讓他們知道AZ疫苗的情形。
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