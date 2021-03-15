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今一口氣新增5例境外移入！ 一通緝犯看守所確診

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一口氣新增5例境外移入 一通緝犯看守所確診

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。記者邱宜君／攝影
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。記者邱宜君／攝影

國內新增五例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自菲律賓，為案987、989、990、991，及一名自法國入境個案，為案988。中央流行指揮中心發言人莊人祥表示，其中一名為通緝犯，於看守所居家檢疫後確診。

莊人祥表示，案987為菲律賓籍30多歲女性，今年2月28日來台工作，持有搭機前3日內陰性檢驗報告，入境時無症狀，入境後至檢疫所集中檢疫，3月13日進行期滿前採檢，於今日確診，至今皆無症狀。由於個案可傳染期間無與他人接觸，故不匡列接觸者。

案988為法國籍50多歲男性，為案982同事，今年1月12日來台工作，持有搭機前3日內陰性檢驗報告，入境時無症狀，至防疫旅館進行居家檢疫，期滿後至其他住所自主健康管理至2月3日，期間皆無症狀，3月12日自費採檢結果陰性，3月13日由衛生單位通知為案982接觸者，安排接觸者採檢，於今日確診，Ct值38，IgM陽性、IgG陽性。案982接觸者共匡列8人，需採檢6人，除案988外皆為陰性。

案989為本國籍50多歲男性，2019年1月赴菲律賓，因通緝到案，於今年3月12日自菲律賓戒送回台，持有搭機前3日內陰性檢驗報告，入境時無症狀，入境後至看守所居家檢疫並安排採檢，於今日確診。衛生單位已匡列機上座位前後2排旅客共14人，皆列居家隔離。

案990、案991皆為菲律賓籍20多歲男性漁工，今年2月26日來台工作，皆持有搭機前3日內陰性檢驗報告，入境時無症狀，入境後至防疫旅館進行居家檢疫，期間皆無症狀，3月13日檢疫期滿後由公司安排自費採檢，於今日確診。衛生單位已匡列接觸者共5人，因均著適當防護，列自主健康管理。

指揮中心統計，990例確診，分別為874例境外移入、77例本土病例、36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另案530移除為空號。確診個案中10人死亡、951人解除隔離、29人住院隔離中。

新冠肺炎 COVID-19

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