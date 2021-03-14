AZ疫苗有血栓反應 莊人祥：無法證實

「近期指揮官陳時中會公布疫苗施打時間！」對於歐洲國家因施打AZ疫苗出現血栓，宣布暫緩施打，指揮中心發言人莊人祥14日樂觀表示，目前沒有證據證實血栓與AZ疫苗有關，會持續觀察歐洲藥管局的調查結果；至於11.7萬劑疫苗的施打時程，他說，近期指揮官陳時中會公布。另外，他宣布國內新增1例境外移入。

無強制醫護施打疫苗

有記者提問，歐洲一些國家施打AZ疫苗有民眾出現血栓，宣布暫緩施打，台灣會參考歐洲暫停施打嗎？莊人祥表示，歐洲藥品管理局正在進行調查，沒有直接證據證實血栓與疫苗有關，目前意見為施打AZ疫苗利益較大；法國、英國、德國、澳大利亞、加拿大、韓國等國都仍在施打，指揮中心會持續觀察歐洲藥品管理局的調查結果。

對於我國先前所做的疫苗施打意願調查，是否可以反悔不施打？莊人祥說，意願調查只是參考，最後是否要打還是看醫護人員自己的決定，沒有強制要求施打。

近期公布施打期程

有記者提問，11.7萬劑的AZ疫苗有機會在下週開打嗎？莊人祥說，11.7萬劑的疫苗預計17日完成檢驗，後續還須貼標籤及運送，還需要花費一段時間，近期指揮官陳時中會說明疫苗施打時間。先前提到與COVAX持續聯繫中，期間遇到一些轉折，導致疫苗無法如期來台，他表示，指揮中心持續解決問題中，有確定的運送時間、疫苗數量會儘快公布。

對於AZ疫苗發生過敏反應的情形，是否比其他疫苗高？莊人祥說，各國過敏定義不同，難以比較，但以英國施打AZ疫苗及BNT疫苗的情況來看，英國施打AZ疫苗的嚴重過敏反應是百萬分之17.9，BNT疫苗則是百萬分之21.1，都是稀有事件，AZ疫苗跟BNT疫苗相比沒有特別高。

新增一例境外移入

指揮中心公布國內新增1例境外移入確診 (案986)，為南非籍20多歲女性，於今年2月19日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，經2月20日入境採檢及3月4日檢疫期滿前採檢，結果皆為陰性。

個案於3月6日檢疫期滿後，至其他住所進行自主健康管理，因工作需要，3月12日至醫院自費採檢，於14日確診(Ct值34，次日再驗Ct值37、血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。個案入境迄今無症狀，已掌握接觸者1人，列居家隔離。

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