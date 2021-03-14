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「台灣人很奇怪」 黃偉哲：沒疫苗罵太慢有又不敢打

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市長黃偉哲。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲。記者修瑞瑩／攝影

新冠肺炎AZ疫苗首批抵台，但是卻傳出國外注射有血栓、死亡等風險，國內甚至連第一批注射的醫護人員都有人不願意注射，台南市長黃偉哲上午表示，站在公衞立場，應該要看注射疫苗是利大於弊、還是弊大於利，風險是不是自己可以承受的，目前他是屬於第二批注射的對象，「如果可以把我提前到第一批我也是OK的」，表示自己一定會注射。

他並表示，台灣人很奇怪，疫苗還沒有進來的時候，就一直說台灣都沒有疫苗，現在疫苗進來了，就說「我OK你先打」，這個邏輯是很奇怪的。

擁有哈佛、耶魯公衛雙碩士的黃偉哲，上午針對疫苗風險表示，不論是AZ還是其他廠牌的疫苗，都是在疫情之下，很短的時間就研發出來的，跟正常的研發期程不可同日而語，自然有其風險，但是到底要不要注射，應該要評估到底是利大於弊還是弊大於利，其風險是不是可以承擔的。

他表示，很多風險更大的事情大家都在做了，像是抽煙、喝酒、吸毒等，為什麼現在談到疫苗就退縮了，他個人來講，是願意承擔這樣子的風險的，目前自己算是防疫人員，還在注射的第二波，等排到要注射的時候一定會去。

新冠肺炎 COVID-19

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