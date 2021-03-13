AZ疫苗過敏機率高於BNT疫苗？感染科醫師釋疑

英國頻頻傳出接種AZ疫苗後嚴重過敏，感染科醫師坦言，AZ疫苗包含整隻腺病毒、蛋白質種類較複雜，因此過敏機率確實比BNT疫苗高出2至3成，但嚴重過敏機率仍低於10萬分之1。

因應英國有民眾接種牛津AZ疫苗後出現嚴重過敏反應，歐盟藥品管理局（EMA）今天建議在仿單上加註警語，提醒為可能的副作用。

感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民今天接受記者電話聯訪時表示，相較輝瑞BNT、莫德納等mRNA疫苗，AZ疫苗屬於腺病毒載體疫苗，由於打了整隻腺病毒進去、蛋白質種類較複雜，過敏機率也比mRNA疫苗高出2至3成，但急性反應比率和傳統疫苗其實差不了多少。

黃立民說，為了避免接種疫苗後出現急性休克等嚴重不良反應，接種後30分鐘務必在醫院休息、觀察，但過敏的機率低於10萬分之1，至於常見不良事件如出疹、搔癢都不嚴重，不用過度擔心。

除了過敏，歐洲也有部分國家民眾接種AZ疫苗後出現血栓事件，歐盟藥品管理局已展開調查。黃立民指出，一般相關調查大多耗時2、3週至1個月，但據他了解，醫事人員接種AZ疫苗意願並不高，這次事件後可能會再受影響。

世界衛生組織（WHO）昨天核准嬌生疫苗的緊急使用授權，成為WHO唯一核准施打1劑的新冠肺炎疫苗。

黃立民說，嬌生疫苗獲核准，對於經濟弱勢、疫苗接種基礎建設不夠完整的國家來說是一大福音，除了只要打1劑，也能保存在約攝氏4度左右低溫，接種1劑後保護力約可提供7成保護力，未來可望搭配其他品牌疫苗一起使用。