快訊

拜登紓困案支出有多龐大？今年平均每秒就要燒掉121萬元

COVAX疫苗大遲到？莊人祥曝已經在「喬」運輸單位階段

AZ疫苗過敏機率高於BNT疫苗？感染科醫師釋疑

中央社 / 台北13日電
AZ疫苗。 法新社
AZ疫苗。 法新社

英國頻頻傳出接種AZ疫苗後嚴重過敏，感染科醫師坦言，AZ疫苗包含整隻腺病毒、蛋白質種類較複雜，因此過敏機率確實比BNT疫苗高出2至3成，但嚴重過敏機率仍低於10萬分之1。

因應英國有民眾接種牛津AZ疫苗後出現嚴重過敏反應，歐盟藥品管理局（EMA）今天建議在仿單上加註警語，提醒為可能的副作用。

感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民今天接受記者電話聯訪時表示，相較輝瑞BNT、莫德納等mRNA疫苗，AZ疫苗屬於腺病毒載體疫苗，由於打了整隻腺病毒進去、蛋白質種類較複雜，過敏機率也比mRNA疫苗高出2至3成，但急性反應比率和傳統疫苗其實差不了多少。

黃立民說，為了避免接種疫苗後出現急性休克等嚴重不良反應，接種後30分鐘務必在醫院休息、觀察，但過敏的機率低於10萬分之1，至於常見不良事件如出疹、搔癢都不嚴重，不用過度擔心。

除了過敏，歐洲也有部分國家民眾接種AZ疫苗後出現血栓事件，歐盟藥品管理局已展開調查。黃立民指出，一般相關調查大多耗時2、3週至1個月，但據他了解，醫事人員接種AZ疫苗意願並不高，這次事件後可能會再受影響。

世界衛生組織（WHO）昨天核准嬌生疫苗的緊急使用授權，成為WHO唯一核准施打1劑的新冠肺炎疫苗。

黃立民說，嬌生疫苗獲核准，對於經濟弱勢、疫苗接種基礎建設不夠完整的國家來說是一大福音，除了只要打1劑，也能保存在約攝氏4度左右低溫，接種1劑後保護力約可提供7成保護力，未來可望搭配其他品牌疫苗一起使用。

新冠肺炎 COVID-19 新冠疫苗

延伸閱讀

全美達成1億劑疫苗接種！美國不放AZ疫苗 他國短缺爆爭議

COVAX疫苗大遲到？莊人祥曝已經在「喬」運輸單位階段

四方安全對話抗疫計畫 2022年底前配送10億疫苗

各國自製疫苗 重塑產業版圖

相關新聞

過敏族注意！AZ疫苗過敏反應多三成 醫提醒打完別忘這事

因丹麥發生接種AZ疫苗後血栓不良事件，目前多國緩打，歐盟藥品管理局（EMA）今天表示，這支疫苗仍然安全，可繼續使用，AZ...

AZ疫苗過敏機率高於BNT疫苗？感染科醫師釋疑

英國頻頻傳出接種AZ疫苗後嚴重過敏，感染科醫師坦言，AZ疫苗包含整隻腺病毒、蛋白質種類較複雜，因此過敏機率確實比BNT...

柯文哲說防疫好是運氣 陳時中：一定有一些運氣

醫生出身的台北市長柯文哲今天說，台灣過去一年的防疫表現非常好，是運氣好到不可思議。這番「運氣」說，衛福部長陳時中有一點認...

COVAX疫苗大遲到？莊人祥曝已經在「喬」運輸單位階段

我國透過COVAX平台訂購476萬劑疫苗，目前第一波取得AZ疫苗20萬劑，最快2月底出貨，但至今無下文，指揮中心發言人莊...

圖表看疫情／又見+0！國內今無新冠確診者

新冠疫情起伏，雖昨天單日增加6例新冠肺炎境外移入個案，中央流行疫情指揮中心今上午公布，國內今天沒有新增境外移入或本土個案，因此，今天指揮中心也不會舉行COVID-19記者會。

部桃醫護參加高端人體試驗 支持施打新冠肺炎疫苗

中華民國護理師護士公會全國聯合會今天上午在高雄舉辦會員代表大會，經歷過醫護、病人有新冠肺炎確診個案的衛福部立桃園醫院護理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。