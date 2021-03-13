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陳時中：台灣選手在台接種疫苗再赴奧運比賽

中央社 / 台北13日電

國際奧會宣布提供中國疫苗，台灣選手是否使用，引發關注。疫情指揮中心指揮官陳時中今天受訪時表示，選手已列疫苗優先接種對象，都會在台灣先接種再赴當地出賽。

陳時中上午在台北市台大醫院國際會議中心出席「第13屆台北國際中醫藥學術論壇」時，接受媒體聯訪，作以上表示。

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫近日宣布，今年在日本東京舉行的夏季奧運會和明年在中國北京舉行的冬季奧運會，將提供給參賽者購自中國的COVID-19疫苗。

新冠肺炎 COVID-19

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