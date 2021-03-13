又見+0！國內今無新冠確診者 指揮中心不開記者會
新冠疫情起伏，雖昨天單日增加6例新冠肺炎境外移入個案，中央流行疫情指揮中心今上午公布，國內今天沒有新增境外移入或本土個案，因此，今天指揮中心也不會舉行COVID-19記者會。
指揮中心統計，截至目前國內累計180357例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含178121例排除)，其中984例確診，分別為868例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、942人解除隔離、32人住院隔離中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言