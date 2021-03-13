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又見+0！國內今無新冠確診者 指揮中心不開記者會

又見+0！國內今無新冠確診者 指揮中心不開記者會

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
指揮中心今上午公布，國內今天沒有新增境外移入或本土個案。圖／指揮中心提供
指揮中心今上午公布，國內今天沒有新增境外移入或本土個案。圖／指揮中心提供

新冠疫情起伏，雖昨天單日增加6例新冠肺炎境外移入個案，中央流行疫情指揮中心今上午公布，國內今天沒有新增境外移入或本土個案，因此，今天指揮中心也不會舉行COVID-19記者會。

指揮中心統計，截至目前國內累計180357例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含178121例排除)，其中984例確診，分別為868例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、942人解除隔離、32人住院隔離中。

新冠肺炎 COVID-19

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