又見+0！國內今無新冠確診者 指揮中心不開記者會

因丹麥發生接種AZ疫苗後血栓不良事件，目前多國緩打，歐盟藥品管理局（EMA）今天表示，這支疫苗仍然安全，可繼續使用，但建議應在AZ疫苗加註嚴重過敏的可能副作用警語，對此，指揮中心指揮官陳時中表示，有需要會和專家討論。

2021-03-13 09:39