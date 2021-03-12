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台灣防疫登上英國期刊 撰稿醫師：有經歷過SARS

中央社 / 台北12日電

台灣優秀的防疫措施登上英國醫學期刊（BMJ）最新一期，撰稿醫師李偉強說，這次新冠肺炎疫情中防疫好的國家共通點就是經歷過疾病大流行，台灣過去曾經歷過SARS，讓政府做了許多措施。

台灣優秀的防疫措施登上英國醫學期刊（BMJ）最新一期封面，負責台灣部分的撰稿醫師李偉強今天在指揮中心記者會上表示，去年7月曾經參與BMJ舉辦的防疫會議，會中提到許多自由民主國家防疫做得好的共同特色就是有過疾病的大流行。

李偉強說，像非洲利比亞曾經有伊波拉，沙烏地阿拉伯曾經有中東呼吸症候群（MERS），香港、新加坡跟台灣則是有嚴重急性呼吸道症候群（SARS）大流行，疾病流行經驗都讓這些國家在這次的新冠肺炎疫情上有很好的注意。

李偉強指出，在稿中他強調的是SARS過後，政府有採取許多重要措施，包含強化疾病管制署（CDC）和傳染病防治法，增加必要的公衛專家、防疫醫師，可以很快速地進行疫調跟掌握疫情訊息。

李偉強表示，疫情發生時，很多事情都要迅速應變，因此傳染病防治法的修正，強化中央地方的權限，讓指揮中心的開設很順利，也可以協調口罩買賣、防疫物資的管制、加強國內生產等都是跨部會的事情，也都在指揮中心的協調下順利達成。

李偉強也說，很多國家羨慕台灣不是有很完善的指揮中心，而是有中央的協調動作，才是防疫有目共睹的原因之一。

李偉強表示，每天都會召開記者會，發布重要訊息、病人感染情況，讓民眾覺得安心，也增加對政府信心，台灣的這個經驗是很值得其他國家學習的地方。

新冠肺炎 COVID-19

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