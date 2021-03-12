北歐現接種AZ疫苗後血栓？ 我疫苗專家：只是時序巧合

北歐國家丹麥、挪威和冰島，因多人接種AZ新冠疫苗後出現血栓問題，已宣布暫時停用AZ疫苗，奧地利也有一名護理師接種後數日死於嚴重凝血問題，我最快下周安排醫護施打，疫苗專家從流行病學及致病機轉兩大角度分析，初步資料顯示與疫苗無關，僅是時序巧合。

林口長庚醫院兒童感染科醫師黃玉成說，歐洲這幾起事件並未高於背景值，換句話說，接種AZ疫苗出現血栓機率並未高於無接種、自然發生血栓者，「也就是說，這些出現血栓的個案，即使未接種AZ疫苗也會發生血栓。」

初步研判僅是接種時序與血栓發生時機恰巧出現先後關系，非疫苗所引起，但黃玉成仍說，歐盟目前還是會持續深入調查此事件，據了解，歐洲專家也會調閱這次接種後發生血栓者病歷，釐清關聯性。

除初步從流行病學排除與AZ疫苗關聯性，黃玉成也說，就致病機轉而言，可能性也較低。雖就臨床發現，感染新冠肺炎者可能出現血栓問題，但AZ疫苗為「病毒載體疫苗」，送入體內僅是新冠病毒的DNA片段，非「活性減毒疫苗」那般將病毒打入身體，機轉不同。