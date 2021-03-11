台男入境越南確診 6在台接觸者PCR、抗體均陰性

越南3月8日通報一名台灣入境者驗出新冠肺炎陽性，專家質疑台灣恐有感染源。疫情指揮中心以本土病例規格展開疫調，針對6名在台接觸者採檢，今天確認PCR、抗體檢測均陰性。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥近日表示，這例個案1月8日自越南返台，2月22日又去越南，但在2月18日個案前往越南前，曾在台灣醫院進行核酸檢測（PCR）陰性，2月22入境越南當日採檢也陰性，3月7日才採檢為陽性。

莊人祥說，每例輸出個案都會視為本土病例調查，日前曾針對此個案在台期間的6名密切接觸者採檢，昨天上午已採檢完畢。

指揮中心下午公布最新檢驗結果，6名密切接觸者PCR、抗體檢驗均陰性。