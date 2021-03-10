新冠肺炎疫苗將開打 疾管署打造APP追蹤不良事件

國內即將開始接種新冠肺炎疫苗，為偵測接種後的不良事件，疾管署參考美國作法並融入居家檢疫關懷概念，打造Taiwan V-WatchAPP監測系統，透過雙向簡訊追蹤接種者身體狀況。

首批牛津AZ疫苗3日運抵台灣，由衛生福利部食品藥物管理署進行檢驗封緘，截至今天已通過6項檢驗，只待無菌試驗合格就能放行，提供全台211家新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）責任醫療院所高風險醫事人員優先接種。

衛生福利部疾病管制署3月5日第5次新冠肺炎線上研討會，疾管署急性傳染病組長楊靖慧在會中透露，第一階段接種計畫預計3月就會啟動，屆時醫事人員只要預約、接種名冊勾稽後即可安排接種。

除了接種時程，疫苗可能伴隨的不良事件更是全球關注焦點，楊靖慧說，為了避免疫苗不良事件發生，除了建議有疫苗過敏史的民眾避免接種，醫院也須設置休息區、準備急救設備，讓接種的民眾留在現場觀察30分鐘。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥受訪時說，未來醫療院所若遇到接種後的不良反應事件，將比照流感疫苗通報食藥署「全國藥物不良反應通報系統」，也可通報疾管署的「疫苗接種不良事件通報系統」，將逐一關懷是否需要通報預防接種受害救濟。

除了被動接受通報，疾管署也規劃在疫苗取得「緊急使用授權」（EUA）後，將持續追蹤接種民眾體內抗體狀況以及副作用，同時參考美國作法，設置TaiwanV-Watch APP，以關懷居家檢疫者的模式，透過雙向簡訊追蹤前3萬名接種對象的身體狀況，持續運用科技防疫。

林口長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成表示，美國早在疫苗開始接種之初就推出V-Safe系統，讓接種者主動回報不良事件，至今已有數百萬名美國民眾加入通報行列。

根據美國統計，接種第一劑輝瑞BNT疫苗後發燒比率約5%，打完第一劑莫德納發燒比率約8%，但至今都未監測到與疫苗相關的不良反應重症症狀；過敏反應方面，BNT每接種100萬劑約有4.7人、莫德納2.5人，比早期每百萬劑11人來得低。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬接受記者電訪時說，最近聽到不少海外親友分享，他們接種疫苗後容易出現發燒、畏寒、精神不濟等症狀，至少要休息2天才能恢復。考量台灣首批接種對象均為高風險醫事人員，因此指揮中心也訂定相關指引，除了建議醫事人員應分批接種、避免人力告急，也建議接近週末再打疫苗，趁週末好好休息，相關指引預計這兩天就會公布。