高齡族估6月開打疫苗 商務、留學生可望自費接種

疾管署近日首度透露三階段接種計劃，預計今年3月開放醫事人員接種、6月開放65歲以上長者、9月全面開放至最後一類實施對象，也可望保留部分劑量供商務人士、留學生自費接種。

衛生福利部疾病管制署3月5日召開第5次新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）線上研討會，疾管署急性傳染病組組長楊靖慧在會中報告國內疫苗採購、研發狀況，也首度透露3階段疫苗接種計畫，將以全人口65%接種量為採購目標，盼達到群體保護力。

楊靖慧表示，在國際疫苗洽購方面，疾管署去年5月就積極和國際臨床研究傳出好消息的疫苗業者聯繫，已經買到的包括1000萬劑牛津AZ疫苗、505萬劑莫德納疫苗以及近500萬劑COVAX疫苗，同時也和輝瑞BNT、嬌生以及諾瓦瓦克斯（NOVAVAX）持續保持聯繫。

國產疫苗方面，高端疫苗已於1月19日起啟動二期臨床試驗，預計3月底完成收案；聯亞生技公司則於2月22日進入二期試驗。

為了加速疫苗接種，楊靖慧說，疾管署早已著手盤點冰箱、安排冷鏈，未來疫苗接種規劃分為三階段進行，今年3月將步入第一階段，也就是疫苗量低於200萬劑的時期，將先提供疫苗給醫事人員、第一線防疫人員以及社福照護體系人員和受照顧者施打。

預計6月進入第二階段，屆時疫苗取得量可望達到200萬至1000萬劑，預計將開放65至上長者接種疫苗；今年9月將進入第三階段，疫苗取得量可望超過1000萬劑，接種對象也將全面開放。

楊靖慧說，除了將依照國內外疫情以及疫苗接種狀況逐步開放接種，實施接種1到2個月後，若國內疫苗有餘裕，也規劃保留部分劑量給因特殊情形必要出國者自費接種，包括商務人士、出國留學或工作等。

不過，截至3月2日，各縣市疫苗接種合約醫療院所僅約119間，以台北市22間最多、新北市16間居次、彰化縣及高雄市均有13間居第3；相較之下，雲林線、連江縣、金門縣、澎湖縣都只有1間，桃園市、新竹市、花蓮縣、嘉義縣只有2間，新竹縣、台中市、台南市、宜蘭縣都只有3間，相對不足，將持續招募。

楊靖慧說，由於進口疫苗大多是8到10人的多人份包裝，一旦開封就得在6小時內接種完畢，否則就會浪費，因此未來將開設疫苗接種專責門診，執行集中時段並採預約制，由醫療院所每天上傳接種狀況。

此外，疾管署也規劃發放「新冠肺炎疫苗接種紀錄卡」，記載個人資料、疫苗廠牌、批號、接種日期，民眾也能透過健康存摺查詢接種紀錄。