首批AZ疫苗檢驗過6關 只差無菌試驗就放行

首批抵台的牛津AZ疫苗正在進行檢驗封緘，疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前7項檢驗已有6項合格，只差無菌試驗仍在進行中，合格就會盡快放行。

首批武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗3日運抵台灣，為台灣向藥廠直接購買的牛津AZ疫苗，首批共11.7萬劑，正由衛生福利部食品藥物管理署進行檢驗封緘。

食藥署依據原廠規格進行外觀、鑑別、酸鹼度（pH值）、細菌內毒素、無菌、DNA/protein比例等6項試驗，另依據中華藥典疫苗類產品個論規定，加驗異常毒性試驗。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，各界一直很關心疫苗審查狀況，目前相關文件審查都符合規定，7項檢驗項目方面，目前已有6項都檢查完畢，也符合規定，只剩下無菌試驗仍在進行中，只要確認合格就會盡快放行。

此外，疾病管制署近日在線上研討會中透露，武漢肺炎疫苗接種預計分3階段進行，今年3月率先針對第一線醫事人員、社福機構人員接種，6月起開放65歲以上長者，9月全面開放至最後一類實施對象，民眾除了可到「健康存摺」APP查詢接種紀錄，可能也會提供接種記錄卡、接種APP等，追蹤疫苗不良事件。

陳時中對此表示，這些接種時程都是目標，最後實際接種狀況還是要看疫苗抵台時間才能確定。