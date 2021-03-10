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疫苗生產規模史上最大 專家：原料供應鏈已緊繃

中央社 / 日內瓦9日綜合外電報導
圖為密西根湖學院曼德中心內的巴瑞能郡衛生局的工作人員9日共施打了2000多劑疫苗。美聯社
圖為密西根湖學院曼德中心內的巴瑞能郡衛生局的工作人員9日共施打了2000多劑疫苗。美聯社

英國智庫召開會議，號召各界專家集思廣益如何加速2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗生產，專家在會上也指出，疫苗生產規模之大前所未見，已引發供應鏈短缺情形。

法新社報導，當疫情開始時，疫苗生產商等於從零開始，卻預計在今年產出100億劑疫苗，是2019年所有疫苗數量的2倍。

國際製藥生產聯盟（IFPMA）主席庫尼（ThomasCueni）在網路會議上說：「這是世上有史以來最大的生產規模。」

庫尼指出製造疫苗需要數百種原料，大規模的產量升級已使供應鏈相當吃緊。

這場為期兩天的線上會議，目的是找到解決瓶頸的方法與快速提升疫苗產量，以對付這場在14個月內奪走全球260萬條人命的疫情。

會議是由倫敦智庫皇家國際事務研究所（ChathamHouse）、國際製藥生產聯盟以及疫苗全球取得機制（Covax）所籌備，號召政府官員、藥廠代表與科學家參與。

製造疫苗所需的原料量之大前所未見，還需要玻璃來製造疫苗瓶身、塑膠來製作瓶蓋，但目前全球供應鏈都因疫情而中斷。

流行病防範創新聯盟（CEPI）表示，供應鏈出現緊繃的「徵兆愈來愈多」。CEPI與世界衛生組織（WHO）及全球疫苗與預防注射聯盟（Gavi）共同推動Covax。

CEPI主席海契特（Richard Hatchett）說，許多公司「開始回報關鍵材料、原料、耗材、甚至生產疫苗的必要設備出現供應短缺的情形」。

他說，「供應鏈緊繃」導致一些國家考慮採取行動，像是實施出口管制。他警告這在高度密切互通有無的世界會造成很大問題，整個疫苗供應鏈都面臨風險。

海契特特別提到美國國防生產法（US DefenseProduction Act），該法基本上是保留特定品項、僅供美國生產。

他說：「如果這些品項在美國以外地區出現短缺、且沒有替代品，美國以外地區的疫苗生產就可能中斷。」

新冠肺炎 COVID-19

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