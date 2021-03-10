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首批AZ疫苗驗完就開打 陳時中：逾7成醫護願接種

中央社 / 台北10日電
衛福部長陳時中。圖／聯合報系資料照
衛福部長陳時中。圖／聯合報系資料照

首批牛津AZ疫苗抵台已一週，何時開打引發關注。指揮中心指揮官陳時中今天表示，疫苗檢驗項目需要花時間培養，檢驗合格就會開打，目前調查國內也有約7成以上醫護有接種意願。

首批武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗3日運抵台灣，為台灣向藥廠直接購買的牛津AZ疫苗，首批共11.7萬劑，正由衛生福利部食品藥物管理署進行檢驗封緘。

食藥署依據原廠規格進行外觀、鑑別、酸鹼度（pH值）、細菌內毒素、無菌、DNA/protein比例等6項試驗，另依據中華藥典疫苗類產品個論規定，加驗異常毒性試驗。

疫情指揮中心指揮官陳時中今天上午參加立法院考察行程，會前接受媒體聯訪時被問到疫苗檢驗狀況及接種時程。

陳時中說，目前檢驗仍按照正常程序進行中，但因有些檢驗項目需要花時間培養，還得再等等，尤其台灣沒有發生特別的疫情，未來檢驗完畢就會施打；有媒體詢問17日前是否有機會開打，陳時中僅稱「當然是有機會。

至於醫護人員接種意願，陳時中說，上週已和國內醫療院所召開線上會議，除了說明打疫苗相關注意事項，也詢問醫護接種意願，目前初步了解有7成以上醫護願意接種，也希望指揮中心提出更多科學證據，讓醫護即時了解疫苗狀況。

新冠肺炎 COVID-19

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