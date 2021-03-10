「旅遊泡泡」帛琉總統將親自來台？ 陳時中14：00說明

高中籃球聯賽HBL總冠軍賽才剛風光落幕，汗水、淚水與熱血，感動了無數觀眾，連蔡英文總統、衛福部長陳時中等都到場開球與頒獎。不過，在另一個角落，一樣也是苦練表演藝術多時的學生，卻沒有上場的機會，他們上公民政策平台提案，短短兩天就破5000人的附議門檻...

2021-03-10 05:50