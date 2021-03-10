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「旅遊泡泡」帛琉總統將親自來台？ 陳時中14：00說明

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
指揮中心今上午公佈，指揮中心指揮官陳時中將於14：00親自主持舉行記者會。圖/指揮中心提供
指揮中心今上午公佈，指揮中心指揮官陳時中將於14：00親自主持舉行記者會。圖/指揮中心提供

指揮中心今上午公佈，指揮中心指揮官陳時中將於14：00親自主持舉行記者會。台灣與帛琉的「旅遊泡泡」出現重大進展，外傳帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr. ）將於15日來台宣布台灣與帛琉的「旅遊泡泡」相關措施，此消息勢必成為今天記者會焦點之一。

另外，11.7萬劑AZ新冠肺炎疫苗抵台滿一周，衛福部食藥署喊話力拚一周內完成檢驗封緘，雖陳時中不斷強調，台灣疫情不著急接種，首批疫苗檢驗應該更小心，但外界仍非常關注疫苗是否今天已完成檢驗流程。

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