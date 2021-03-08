快訊

不要再傻等左轉綠燈 交警釋疑「看到這種交通號誌就可通行」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

旅遊泡泡只差細節 台、帛可望共同宣布好消息

中央社 / 台北8日電
台灣與帛琉「旅遊泡泡」最近重啟討論。（美聯社）
台灣與帛琉「旅遊泡泡」最近重啟討論。（美聯社）

3部會今天下午開會討論帛琉旅遊泡泡，疫情指揮中心副指揮官陳宗彥會後表示，目前大方向都已談妥，各部會本週也會確認相關細節，拍板後有機會由台灣、帛琉官方共同宣布好消息。

去年底因秋冬專案延滯至今的台灣、帛琉旅遊泡泡可望將有重大進展，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中透露，今天下午將和外交部、交通部討論初步方案，研議具體內容。

陳宗彥下午接受媒體電話聯訪時表示，今天的會議大概半小時就結束，目前台灣、帛琉都希望促成旅遊泡泡，會持續朝成行的方向努力，大原則方面大致都已經談妥，只剩執行面有待最後拍板。

陳宗彥說，細節方面主要是針對防疫、採檢等相關措施，無論台灣、帛琉都希望在防疫架構下促成，相關部會先前在研擬過程中也都做過討論，今天一併釐清，希望這週將相關訊息彙整完畢，盡快最後確認，但具體措施暫時不便多談。

他解釋，之所以無法透露細節，主要是基於對帛琉的尊重，將持續透過外交部跟帛琉溝通和討論，希望兩方都能在防疫措施下安全地成行；他也透露，等到方案拍板後，有機會由台灣、帛琉官方共同宣布這項好消息。

新冠肺炎 COVID-19 帛琉

延伸閱讀

旅遊泡泡兩路並進 本周內確認細節、對帛琉溝通確認

影／旅遊泡泡成行阿中去不去？陳時中笑回「沒那麼好啦！」

COVAX疫苗沒下落 陳時中：非會員國都還沒拿到

AZ疫苗封緘驗「六加一」項 陳時中稱檢驗順利

相關新聞

旅遊泡泡兩路並進 本周內確認細節、對帛琉溝通確認

台灣與帛琉的「旅遊泡泡」出現重大進展，中央流行疫情指揮中心今下午與外交部、交通部開會到傍晚五點。會後，副指揮官陳宗彥接受...

機組員機上、外站違反防疫規定 民航法首納開罰

交通部「航空器飛航作業管理規則」上週預告修正，草案首度把機上及外站違反防疫規定的機組員納入民航法開罰，若公司違規，最高可...

旅遊泡泡只差細節 台、帛可望共同宣布好消息

3部會今天下午開會討論帛琉旅遊泡泡，疫情指揮中心副指揮官陳宗彥會後表示，目前大方向都已談妥，各部會本週也會確認相關細節，...

影／旅遊泡泡成行阿中去不去？陳時中笑回「沒那麼好啦！」

指揮中心表示台帛旅遊泡泡今天下午將有初步定案，但指揮中心指揮官陳時中表示，疫苗接種覆蓋率不是思考開放的重點，而是看該國「...

COVAX疫苗沒下落 陳時中：非會員國都還沒拿到

我國向廠商洽購的AZ疫苗已到貨11餘萬劑，但向COVAX平台洽談的476萬劑，我分配到的20多萬劑AZ疫苗，原本預計2月...

圖表看疫情／境外+7！分自巴拉圭、英、菲、印尼入境 其中4人同班機

中央流行疫情指揮中心8日公布國內新增7例境外移入COVID-19確診病例（案971-977），分別自巴拉圭、英國、菲律賓及印尼入境。其中案971、972、973、975四人同班機由杜拜轉機入境。指揮官陳時中表示，多數個案Ct值都很高、病毒量低，對台灣疫情影響低。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。