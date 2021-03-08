旅遊泡泡只差細節 台、帛可望共同宣布好消息

3部會今天下午開會討論帛琉旅遊泡泡，疫情指揮中心副指揮官陳宗彥會後表示，目前大方向都已談妥，各部會本週也會確認相關細節，拍板後有機會由台灣、帛琉官方共同宣布好消息。

去年底因秋冬專案延滯至今的台灣、帛琉旅遊泡泡可望將有重大進展，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中透露，今天下午將和外交部、交通部討論初步方案，研議具體內容。

陳宗彥下午接受媒體電話聯訪時表示，今天的會議大概半小時就結束，目前台灣、帛琉都希望促成旅遊泡泡，會持續朝成行的方向努力，大原則方面大致都已經談妥，只剩執行面有待最後拍板。

陳宗彥說，細節方面主要是針對防疫、採檢等相關措施，無論台灣、帛琉都希望在防疫架構下促成，相關部會先前在研擬過程中也都做過討論，今天一併釐清，希望這週將相關訊息彙整完畢，盡快最後確認，但具體措施暫時不便多談。

他解釋，之所以無法透露細節，主要是基於對帛琉的尊重，將持續透過外交部跟帛琉溝通和討論，希望兩方都能在防疫措施下安全地成行；他也透露，等到方案拍板後，有機會由台灣、帛琉官方共同宣布這項好消息。