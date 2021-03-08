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AZ疫苗封緘驗「六加一」項 陳時中稱檢驗順利

聯合報 / 記者楊雅棠黃惠群邱宜君／台北即時報導
由左到右中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者邱宜君／攝影
由左到右中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者邱宜君／攝影

我國向廠商洽購的1000萬劑AZ疫苗，於上周到貨11餘萬劑，目前正在進行檢驗封緘相關流程。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，我國檢驗項目共有七項，食藥署報告檢驗封緘到目前為止都很順利。

陳時中表示，檢驗項目有「六加一」項，六種為國際通用的檢疫項目，一項為我國要求的項目。至於何時可以檢驗完成開始施打，則還無法確認，沒有時間點。

另外，日前陳時中曾透露國衛院將申請「疫苗二廠」，不過二廠的設置目的和做法引起外界關注。陳時中表示，這和目前要買的疫苗是兩回事，一方面是商業用、一方面是研發用。一般在研發過程或是未來需要緊急使用，需要快速且可掌控的生產線，所以平時當作研發用，會包含Ｐ3實驗室、生物資料庫等等，緊急時可生產緊急的疫苗。

而外傳高端疫苗收案不如預期，是否影響整體施打規劃？陳時中說，高端疫苗在一般年齡層收案看起來沒問題，但高齡的略有問題。

陳時中說，還是希望大家支持國產疫苗，積極參加臨床試驗。如果量不夠，可能會請廠商先變更EUA申請計畫書，分年齡層通過，但還是期待可照原計畫完成收案。

日前陳時中也提到疫苗施打後，會用檢疫代替疫苗護照，但外界質疑這樣繁瑣反降低外國人來台意願，影響經濟復甦。陳時中回應表示，從科學證據來看，如果疫苗護照被世界認可，有一定規格、方式和效果，一定會採用。還是用眼見為憑的方式開放，若合乎科學，也不會其他國家都認可疫苗護照，只有台灣不認可。不過現在大家都還在規劃，所以不宜做實際運用。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中 疫苗

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