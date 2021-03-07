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台帛旅遊泡泡有譜 入境檢疫5天放行

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

台帛旅遊泡泡有譜！指揮中心發言人莊人祥7日表示，越南近期傳出一起台灣輸出個案，已檢測個案在國內的4名接觸者，核酸檢驗、血清抗體皆為陰性；對於台、帛琉旅遊泡泡何時成形？他表示，最近2、3天內會做決定性的討論，初步規劃入境後至少需檢疫5天。另外，他也宣布國內新增2例境外移入，分別自印度、菲律賓入境。

國內無感染疑慮

對於越南近期傳出一起台灣輸出個案，莊人祥表示，患者在2月19日去越南前，有在台灣進行檢驗，核酸檢驗為陰性，2月20日在越南當地檢驗也為陰性，後來在3月4日檢驗出陽性，研判國內沒有感染疑慮；國內4名接觸者經採檢後，核酸檢驗、血清抗體皆為陰性。

有記者提問，台灣與帛琉旅遊泡泡何時成形？台灣與帛琉間的路徑往返有無相關規劃？莊人祥表示，台灣、帛琉旅遊泡泡一直都有在討論，指揮中心先前曾派防疫醫師前往帛琉探勘，最近2、3天內會做決定性的討論，開放時程等細節還未定案，初步規劃入境後至少需檢疫5天，檢驗陰性後再進行自主健康管理。

帛琉總統訪台日未定

對於有報導傳出帛琉總統將在3月15日藉由旅遊泡泡訪台，莊人祥表示，指揮中心沒有掌握帛琉總統訪台的消息，詳細資訊要詢問外交部。對此，外交部表示，非常歡迎帛琉總統在台帛安全旅行圈啟動後擇期訪台，但目前訪台日期尚未確認，外交部將在相關規劃完成後正式宣布。

對於國產疫苗年長者收案較困難的情形，莊人祥說，要進行臨床試驗，年長者需要達既定人數，如果沒有辦法達到，才會考慮先開放65歲以下的年齡者，一切看最終收案情形。

有記者提問，據了解國安團隊改組後，已進行兩岸復航的可行性評估，台灣疫苗覆蓋率應達何種程度，才能較安心開放小三通，作為兩岸破冰第一步？莊人祥表示，先前指揮官陳時中有說明，國內疫苗覆蓋率要達60%以上，之後才會進行復航討論。

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