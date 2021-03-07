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「台灣輸出」越南新冠個案？ 指揮中心驗4接觸者全陰性

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該名個案在國內有四名接觸者，PCR和血清抗體都是陰性。記者邱宜君／攝影
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該名個案在國內有四名接觸者，PCR和血清抗體都是陰性。記者邱宜君／攝影

越南再傳一例從台灣入境的新冠肺炎個案，患者是2月19日搭乘從台灣飛往胡志明市的長榮航空班機。中央流行疫情指揮中心發言人莊仁祥表示，該名個案在國內有四名接觸者，PCR和血清抗體都是陰性。

莊人祥表示，個案2月19日去越南前有在台灣檢測PCR為陰性，2月20日在越南驗也是陰性，3月4日才驗出陽性，且相關接觸者檢驗也都是陰性，因此研判在國內沒有傳染疑慮。

針對我國男子在越南確診，指揮官陳時中昨天表示，個案在出境前曾前往台中榮總醫院自費篩檢，取得核酸檢測陰性證明；入境越南後次日篩檢也是陰性，但檢疫期滿後再採檢，變成陽性。

先前越南也曾傳出日例從台灣過去的境外移入，專家有一一審視第一和第二例的狀況，都是越南籍，研判都是在越南集中檢疫所被感染；第三和第四例時，因認為在國外驗出陽性大致都不是台灣的問題，因此沒有特別研判。但他們在台灣的接觸者，不管是核酸檢測或血清都是陰性。

新冠肺炎 COVID-19

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