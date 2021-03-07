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新增2例新冠肺炎確診個案 分別來自印、菲
我國今天新增兩例境外移入新冠肺炎個案，案969及案970，分別自印度、菲律賓入境，皆為來台工作，並持有三日內檢驗陰性報告來台。
指揮中心發言人莊人祥表示，案969為印度籍30多歲男性，今年2月18日經杜拜轉機來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告且入境時無不適症狀，入境後至防疫旅館進行居家檢疫，並無症狀。3月5日檢疫期滿後自費採檢，於今日確診，已掌握接觸者共26人，因皆有佩戴口罩及適當防護，均列自主健康管理。
案970為菲律賓籍30多歲女性，今年3月5日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時因有發燒症狀，由機場安排就醫採檢，於今日確診。已掌握個案同班機接觸者共13人，列居家隔離。
指揮中心表示，截至目前國內累計969例確診，分別為853例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另案530移除為空號，確診個案中10人死亡、932人解除隔離、27人住院隔離中。
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