聽新聞
test
0:00 / 0:00
說明疫情發展 指揮中心下午2時記者會
指揮中心今上午公布將於下午2時舉行記者會，由發言人莊人祥主持，說明疫情發展。
昨一口氣新增七例境外移入個案，及一名死亡個案。截至目前國內累計967例確診，分別為851例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另案530移除為空號。確診個案中10人死亡。
另，我國順利取得AZ疫苗11多萬劑，後續施打流程及相關配套防疫措施為何，我國剩餘採購的疫苗何時能到貨，也是國人關注焦點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言