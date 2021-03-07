說明疫情發展 指揮中心下午2時記者會

指揮中心今上午公布將於下午2時舉行記者會，由發言人莊人祥主持，說明疫情發展。

昨一口氣新增七例境外移入個案，及一名死亡個案。截至目前國內累計967例確診，分別為851例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另案530移除為空號。確診個案中10人死亡。

另，我國順利取得AZ疫苗11多萬劑，後續施打流程及相關配套防疫措施為何，我國剩餘採購的疫苗何時能到貨，也是國人關注焦點。