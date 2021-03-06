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逆轉？AZ疫苗對巴西變異株有效接種有信心 羅一鈞回應
AZ疫苗11.7萬劑在台已四天，目前還在食藥署的檢驗流程，外電最新報導，AZ疫苗對巴西變種病毒株具防護力，相較於先前在南非變異株的保護力差到被停打，巴西變異株一樣帶有E484K突變卻出現逆轉，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這份研究目前只說初步看起來有效，還沒有進一步的科學數據佐證是真還是假，三月底以前數據會發表，屆時再來看。
羅一鈞進一步說明，從報導原文看不到相關數據，不過，AZ疫苗原本在南非效果打折扣，導致大家對同一種突變株的巴西病毒感到悲觀，倘若研究為真，當然會對國人接種ＡＺ疫苗比較有信心，無論如何，指揮中心一定會密切注意各國疫苗施打情形以及病毒的變異狀況。
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