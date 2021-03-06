重症卻陰性？緬甸境外移入案935之死 張上淳解惑

指揮中心今公布，國內新增一例新冠肺炎死亡個案（案935），其Ct值其僅一次Ct值偏低，2月中旬就變成陰性，卻持續重症，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，整體看起來還是一次事件，不是再次感染的狀況，造成嚴重肺炎，仍與年紀過大又有慢性病有關。

新增死亡個案為案935，本國籍60多歲男性，有糖尿病及高血壓病史，去年1月至緬甸工作，12月24日於當地發病、29日確診、30日住院治療，今年1月27日症狀緩解後出院。

其後續因再度出現呼吸困難，2月3日於當地住院治療，2月7日搭乘醫療專機返台，入境後收治住院隔離治療，並經醫院採檢確診。個案住院期間因呼吸衰竭持續使用呼吸器治療，3月1日因病情惡化使用葉克膜治療，後續因多重器官衰竭不幸於昨日病逝。

張上淳僅說明，案935在緬甸住院後，在今年1月時有使用抗原快篩，當時結果呈現陰性，當初有讓其症狀穩定，就達到可以出院程度，所以當時才會出院，結果沒幾天又開始喘起來了。

張上淳說，案935在2月8日第一次採檢的Ct值為23，第二次採檢就上升至34，且血清也為陽性狀態，後續檢查Ct值也偏高，2月中旬就變成陰性，整體看起來還是同一個事件。

張上淳表示，到3月仍無起色，因此裝上葉克膜，能用的抗病毒藥物如類固醇、免疫球蛋白，都還是無法挽回，認為一部分也是個案年紀比較大，也有高血壓等慢性病，據過去國內外統計，有高血壓、糖尿病等慢性病患，罹患新冠肺炎預後都很差，是危險因子。