疫情有變數陳時中親自上陣？下午2時記者會解答

指揮中心今上午公布，指揮官陳時中將於下午2時親自主持舉行記者會。自3月起，陳時中除周三例行記者會現身指揮中心記者會，其餘記者會都是由發言人莊人祥主持，今臨時更改下午行程，親自上陣指揮中心記者會，是否與疫情先變數有關，一切等下午記者會才能揭曉。

國產新冠疫苗研發傳好消息，高端疫苗64歲以下二期試驗已經全數收滿，據悉，第一期臨床實驗受試者無發燒，僅輕微局部腫痛，抗體反應非常良好，打完後百分百的抗體效價有四倍以上上升、平均有19倍以上。

另外，近日接連出現在海外確診或染疫已久者入境檢驗「陽性」者，暫定三月專家會議討論，研擬放寬海外已確診者來台採檢陽性標準，若符合某些條件，不納入新增確診者，無須隔離治療。相關條件何時放寬，也將成為今天記者會焦點之一。