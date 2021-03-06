快訊

國產疫苗65歲以上收案卡關 陳時中：可先開放65歲以下

台灣半導體產業成重災區 謝金河：老人與狗效應上演

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情有變數陳時中親自上陣？下午2時記者會解答

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
指揮官陳時中將於下午2時親自主持舉行記者會。圖／指揮中心提供
指揮官陳時中將於下午2時親自主持舉行記者會。圖／指揮中心提供

指揮中心今上午公布，指揮官陳時中將於下午2時親自主持舉行記者會。自3月起，陳時中除周三例行記者會現身指揮中心記者會，其餘記者會都是由發言人莊人祥主持，今臨時更改下午行程，親自上陣指揮中心記者會，是否與疫情先變數有關，一切等下午記者會才能揭曉。

國產新冠疫苗研發傳好消息，高端疫苗64歲以下二期試驗已經全數收滿，據悉，第一期臨床實驗受試者無發燒，僅輕微局部腫痛，抗體反應非常良好，打完後百分百的抗體效價有四倍以上上升、平均有19倍以上。

另外，近日接連出現在海外確診或染疫已久者入境檢驗「陽性」者，暫定三月專家會議討論，研擬放寬海外已確診者來台採檢陽性標準，若符合某些條件，不納入新增確診者，無須隔離治療。相關條件何時放寬，也將成為今天記者會焦點之一。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

陳以信已向黨中央解釋送花舉動 願到考紀會說明原委

義禁AZ疫苗出口 指揮中心：不影響台灣

陳以信肯定政府防疫政策 藍委質詢蘇貞昌時當場送花

質詢送花肯定蘇貞昌引蔡正元不滿 陳以信：蔡誤會了

相關新聞

國產疫苗65歲以上收案卡關 陳時中：可先開放65歲以下

國產新冠肺炎疫苗正如火如荼進行二期臨床試驗，不過目前高端針對65歲以上的收案進度落後，恐延後進度。衛福部長陳時中今出席活...

疫情有變數陳時中親自上陣？下午2時記者會解答

指揮中心今上午公布，指揮官陳時中將於下午2時親自主持舉行記者會。自3月起，陳時中除周三例行記者會現身指揮中心記者會，其餘...

義禁AZ疫苗出口 指揮中心：不影響台灣

義大利出手阻止廿五萬劑ＡＺ疫苗出口到澳洲，我國直接透過ＡＺ藥廠採購一千萬劑疫苗，其中十一點七萬劑才剛在本月三日抵台，海外...

醫院陪探病實名制 下周起電子化

部桃群聚事件共廿一人染疫，中央流行疫情指揮中心後續檢討時，專家發現紙本資料無法即時掌握病人與陪探病者關聯，指揮中心發言人...

高端疫苗臨床傳好消息

高端拚國產、國光拚輸出，國家隊攜手登山也各自努力，高端疫苗64歲以下二期試驗已經全數收滿，目前積極收納65歲以上受試者，...

陳時中：已申請蓋疫苗二廠

衛生福利部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中透露，國家衛生研究院已在向國發會申請建設「疫苗二廠」，產能「超級大」。他還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。