陳時中：已申請蓋疫苗二廠

衛生福利部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中透露，國家衛生研究院已在向國發會申請建設「疫苗二廠」，產能「超級大」。他還說，年底某國產疫苗廠，可供1.2億劑疫苗，甚至外銷。業界認為，光這個部分就能創造千億元商機。

生技專家表示，大量疫苗的製造無法「單一家」獨立完成，某國產疫苗廠應無法供應到1.2億劑產量，應該是整個疫苗產業供應鏈動起來，「疫苗生產國家隊」儼然成軍；推估屆時高端、台康、聯亞、國光生都可望成為國家隊一員，以疫苗國際價格500-1,000元不等概算，粗估首波商機就上看千億元。

業內人士解釋，國內廠商在研發成本，以及內需市場相對小等因素考量，製造成本將比國外廠商高，推估國產疫苗價格將會比國際上均價500-1,000元更高。

國產疫苗產能也將有重大突破，陳時中日前透露，未來國衛院將申請「疫苗二廠」，擴大產能。陳時中表示，「目前還在規劃中，但已送交國家發展委員會，希望能在三年內蓋好。」對此國發會回應說，國發會在疫苗所扮演的角色是產業面分析，關於細節尚無法公布，之後會統一對外說明。

專家認為，國內新冠肺炎疫苗開發廠商2021年下半年可望有收成，包括國光生、高端、聯亞生，除國光生近期可望進入臨床二期，另兩家皆已進入臨床二期收案中，皆可望於今年下半年上市，以供民眾施打。

全球疫情反覆，新藥及疫苗研發進度快速推進，分析師認為，2021年輝瑞/BioTech、莫德納(Moderna)和AstraZeneca，三方合計疫苗產能約53億劑，僅能夠全球三分之一的人口施打，約26-31億的人口施打。因此，疫苗在地生產的重要性不言而喻。

台灣生產的疫苗除優先提供內需市場外，也有疫苗廠提供東南亞國家及拉丁美洲等開發中國家疫苗，舉例來說，聯亞生也獲巴西、厄瓜多和秘魯等國預購承諾。