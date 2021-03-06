高端疫苗臨床傳好消息

高端拚國產、國光拚輸出，國家隊攜手登山也各自努力，高端疫苗64歲以下二期試驗已經全數收滿，目前積極收納65歲以上受試者，二期試驗主持人、衛福部前部長林奏延說，「從數據上看，第一期臨床實驗受試者都沒有發燒，只有很輕微的局部腫痛，抗體反應非常良好，打完後百分百的抗體效價（指抗體的物理狀態及其在體內的滯留時間，以其與抗原反應的多少來表示其免疫效果）有四倍以上上升、平均有19倍以上」。

高端目前研發的候選疫苗為重組蛋白疫苗（MVC-COV1901 vaccine Injection），也是國內首支和美國國家衛生研究院（NIH）合作開發的疫苗。去年9月底展開第一期臨床試驗，12月底率先進入二期臨床試驗，預計收案3,700人，目前台大醫院、台北榮總、三軍總醫院、萬芳醫院、北醫大附醫、林口長庚、部立桃園醫院、中國附醫、彰化基督教醫院、成大附醫、高醫大附醫等11家醫院進行二期臨床試驗，目標在今年第2季提出緊急使用授權（EUA）申請上市，優先供應國內優先族群施打。

高端指出，目前力拚6月底前通過台灣緊急使用許可（EUA）通過，建立100-200萬劑的產能。