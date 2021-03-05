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加速疫調 醫院陪探病實名制電子化將上路

中央社 / 台北5日電
指揮中心發言人莊人祥傍晚表示，目前有些醫院住院病人的陪探病者資料沒有電子化，而是用紙本記錄，當疫情爆發需要疫調時，相當困難。圖／指揮中心提供
指揮中心發言人莊人祥傍晚表示，目前有些醫院住院病人的陪探病者資料沒有電子化，而是用紙本記錄，當疫情爆發需要疫調時，相當困難。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心今天指出，目前有些醫院住院病人的陪探病實名制沒有電子化，以紙本登記，若發生疫調困難，將以長照系統協助實名制管理，下週上路。

中央流行疫情指揮中心日前公布「陪探病實名制管理功能」常見問答集，說明在長照系統建立「陪探病實名制管理功能」建置目的及執行細節。

問答集指出，因醫院發生武漢肺炎群聚事件需要疫情調查時，透過紙本陪探病紀錄資料，無法即時掌握病人與陪探病者間的關聯訊息，因此在長照系統建置「陪探病實名制管理功能」，可提升疫調效率、即時防疫。

指揮中心發言人莊人祥傍晚表示，目前有些醫院住院病人的陪探病者資料沒有電子化，而是用紙本記錄，當疫情爆發需要疫調時，相當困難。因此利用長照系統做了陪探病實名制的管理功能，醫院若沒有電子化系統，就可以透過長照系統進行電子化登錄，下週就可以開始進行。

根據問答集說明，此系統目前僅提供醫院管理住院病人的陪探病者；醫院的門診、附設長期照護機構（包含護理之家、精神護理之家、產後護理之家等）及其他非屬醫院附設的長期照護機構，目前沒有開放使用。

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