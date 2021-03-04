國產疫苗年底產能逾1.2億劑 還要加蓋疫苗二廠

國產疫苗產能將有重大突破，指揮中心指揮官陳時中今天透露，未來國衛院將申請「疫苗二廠」，擴大產能，另有一家國產疫苗廠，年底產能可望高達1.2億劑，不只自用還能外銷。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球延燒超過1年，未來隨疫苗開始接種，疫苗安全性問題恐接踵而來，何時能開放出國旅遊又免檢疫，也將是政府面對的一大考驗。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天晚間接受電視台專訪時表示，各界都知道台灣防疫能成功，是全民努力的功勞，只要大家一條心，仗就能打贏，未來針對疫苗安全性的疑慮，除了原有的預防接種救濟辦法，國家衛生研究院也將成立平台，發揮專業解析國內外廠牌疫苗讓民眾清楚了解。

除了進口疫苗，國產疫苗研發進度也是台灣民眾關注重點。陳時中說，國產疫苗目前臨床試驗相當順利，考量疫苗是國家重要的防疫物資，必須掌握在台灣自己的手上，因此未來疫苗採購、使用會漸漸從進口疫苗轉移到國產疫苗上，國衛院也正在申請建設疫苗二廠，未來無論因應什麼疫情，都能迅速研發、做出少量疫苗並且加快臨床試驗進度，相關成效清楚後，技術轉移腳步也能更快。

陳時中也指出，國產疫苗業者相當爭氣，目前有一家廠商早已超前部署，建置多達2000公升的反應櫃，一次可生產約2000萬劑疫苗，整整比以往多出10倍，到了今年底產能可望高達1億2000萬劑，明年甚至還有擴產的計畫，期待未來能將疫苗外銷到國外。

陳時中指出，由於新冠肺炎在全球廣泛大流行，病毒「愈變愈怪異」，專家也認為會有流感化的趨勢，因此未來不同廠牌疫苗可否混打將是討論重點，甚至可能出現二價、三價疫苗，都是可能方向。

有了疫苗，台灣民眾究竟什麼時候才能出國玩，陳時中笑說，現在要出國玩其實都可以，多數國家對於台灣旅客都放得比較鬆，只是回台後要居家檢疫14天，如果要能夠不用檢疫14天的話，大概明年春節有機會，屆時疫苗覆蓋率較高，部分國家回台後居家檢疫期間可望縮短。

展望未來，陳時中說，全球疫情爆發至今，人類在短短9個月就生產出相對成功的疫苗，副作用也沒有外界當初擔心的那麼大，可為人類史上對抗病毒的一大成就，因此他認為疫情「應該是看到曙光了」，但強調終結疫情的最後一關，還是必須找出有效的藥物，讓新冠肺炎成為一般常見的疾病，才能比較安心。