首批AZ疫苗突襲到貨 陳時中：第二批大概也是

首批牛津AZ疫苗從出貨到運抵台灣，全程保密到家。疫情指揮中心指揮官陳時中今天坦言，這是因為全球都在搶疫苗，他認為第二批抵台大概也會是這種形式，應該會是COVAX的疫苗。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情在全球延燒超過一年，在各界引頸期盼下，首批新冠肺炎疫苗總算在昨天上午運抵台灣，這次抵台的11.7萬劑是台灣向藥廠直接購買的1000萬劑牛津AZ疫苗中的一部分，但無論中央流行疫情指揮中心還是桃園機場，對此次疫苗運送都保密到家。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天晚間接受電視專訪時表示，目前全球都在搶疫苗，疫苗合約上對於到貨時程也都比較保密，因此即便突襲到貨，指揮中心也尊重，更坦言第二批疫苗「大概也會維持這種形式」，相信未來全球疫苗的燃眉之急解決後，供貨會愈來愈穩定。

陳時中說，未來第二批抵台的疫苗應該會是來自新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）的疫苗，目前COVAX大多優先出貨給非洲國家，另因台灣不是世界衛生組織（WHO）會員國，出貨狀況較不明朗，但他相信有一定的順序，也會平均、公平地分配。

外界好奇各國高官都高規格接疫苗專機，總統蔡英文為何沒有接機。陳時中說，疫苗畢竟是貨品，只要落地為安就好，但強調蔡總統和行政院長蘇貞昌都相當關心。