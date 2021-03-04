存放首批AZ疫苗 裕利醫藥：無法說明細節

首批牛津AZ疫苗約11.7萬劑昨天上午抵台，隨後送至裕利醫藥位於桃園市大園區的物流中心冷鏈倉儲存放，裕利醫藥公關今天表示，無法針對特定客戶疫苗存放細節說明。

台灣向阿斯特捷利康（AZ）藥廠直接洽購的1000萬劑牛津AZ疫苗，昨天首批到貨11.7萬劑，預計3月15日以後才能完成檢驗封緘程序、開始接種，將優先提供給直接照顧、採檢確診者的醫事人員施打。

首批疫苗昨天上午約10時21分由大韓航空運抵桃園機場，隨後運至華儲公司冷凍倉暫存，直至下午約1時30分在航警局護送下，送往裕利醫藥位於桃園市大園區的物流中心冷鏈倉儲存放。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，首批疫苗檢驗必須格外謹慎，確定不採取7天書審方案，檢驗、確認品質後才會放行。

中央社記者今天前往裕利醫藥大園區的物流中心，警衛表示謝絕受訪。裕利醫藥公關部門表示，無法針對特定客戶儲存疫苗的細節做說明，但未來不排除向外界介紹物流體系相關服務。

根據裕利醫藥官網，裕利台灣成立於1988年，是台灣最大的醫藥保健服務公司，在台灣市佔已經過半，目前在台灣設有北、中、南三個分公司及大園物流中心。