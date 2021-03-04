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AZ疫苗沒虧待台灣！泰國越南首批皆收到11.7萬劑

中央社 / 台北4日電
大韓航空昨天以腹艙裝貨方式，運送11.7萬劑AZ疫苗抵桃園機場，疫苗裝在專用冷鏈貨櫃中，卸載後拖往華儲公司通關入境。記者陳嘉寧／攝影
大韓航空昨天以腹艙裝貨方式，運送11.7萬劑AZ疫苗抵桃園機場，疫苗裝在專用冷鏈貨櫃中，卸載後拖往華儲公司通關入境。記者陳嘉寧／攝影

首批由藥廠出貨的11.7萬劑牛津AZ疫苗昨天抵台，為何僅出貨11.7萬劑引發外界疑慮。疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，已知越南、泰國都收到同樣劑量，並未虧待台灣。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中說明此事，他說，目前還沒收到下一批疫苗到貨的消息，如果有機會提早到貨，台灣也表示樂意。

除此之外，世界衛生組織（WHO）旗下的新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）近日也密集展開第一階段疫苗配送工作，台灣預計可取得約20萬劑AZ疫苗，但到貨時程至今未接獲通知。

莊人祥說，目前COVAX出貨的大多是印度廠製造的疫苗，也就是其他國家捐贈出來的疫苗，自行花錢購買疫苗的國家，好像都還沒收到；輝瑞BNT疫苗洽購方面，目前也都沒有新的進展。

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