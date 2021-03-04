南韓新冠AZ疫苗接種後5死 莊人祥：待釐清關聯性

南韓自從2月26日開放民眾接種AZ新冠疫苗後，中央流行疫情指揮中心證實首批11.7萬的AZ疫苗於昨上午10時21分抵台，我國疫苗開打在即，他國卻傳出疑似死亡事件，民眾心慌慌，對此，指揮中心發言人莊人祥強調，一切仍待釐清與疫苗間是否有關聯性。

莊人祥說，據目前初步掌握，南韓新冠AZ疫苗接種後5例死亡者，都有慢性疾病，含糖尿病、癲癇等，所以仍待韓國政府調查到底是偶合事件，還是潛在疾病造成的。

莊人祥說，其他接種新冠疫苗施打較好的國家，如英國已接種690萬劑AZ疫苗，其中205件死亡，後來一件件調查發現都跟疫苗無關，BNT疫苗及莫德納疫苗施打後，也都有類似調查，「要看各國政府獨立調查結果，韓國還是在施打中。」