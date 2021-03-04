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AZ疫苗突然到貨驚嚇陳時中？ 他揭內幕：東湊西湊給來的

聯合新聞網 / 綜合報導
首批新冠肺炎疫苗昨（3日）抵台，11.7萬劑AZ疫苗自韓國空運至桃園機場。圖／讀者提供
首批新冠肺炎疫苗昨（3日）抵台，11.7萬劑AZ疫苗自韓國空運至桃園機場。圖／讀者提供

首批AZ疫苗昨（3）上午10點25分突抵台，疫情指揮中心指揮官陳時中坦言到早上9點才得知消息。對此，全國防疫協會理事長王任賢就點破關鍵，指出AZ疫苗來的倉促可能是因為疫苗供貨無法平衡，且綠營嚷著要，「只好東湊西湊給一點」。

王任賢在政論節目《頭條開講》表示，AZ疫苗印度廠日前發生大火，導致供貨量大減、無法平衡，又民進黨政府著急嚷著要，很明顯就是「東湊西湊給一點」，不然民進黨政府應該要事先敲鑼打鼓、讚賞一番的，怎麼指揮中心如此匆忙地召開記者，突然到貨讓綠營嚇了一跳。

他也指出，疫苗打2劑的用意在於，第1劑反應、第2劑著床，現在的狀況拿不到足夠數量，建議先打1劑保護，另外1劑可以等到後面再談接下來的第2、第3批疫苗，先讓這11.7萬劑作施打，得到最廣的覆蓋率。

他強調，首批疫苗提供給醫護人員施打一定要打好，如果打的亂七八糟的話，有再多疫苗也打不滿，「以後就別再玩了」。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中 新冠疫苗

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