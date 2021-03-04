歷史性的一刻！食藥署公布首批AZ疫苗開箱畫面

首批牛津AZ疫苗昨天運抵台灣，食藥署今天公布開箱畫面，從疫苗入庫、開箱、檢查冷鏈以及確認外觀有無異物到封存，共耗時約40分鐘，目前正由食藥署檢驗，確保疫苗品質。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情在全球延燒一年，隨疫苗問世，各國於去年底相繼展開接種計畫，台灣預計透過新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）取得約500萬劑疫苗，同時向疫苗業者洽購1000萬劑牛津AZ疫苗及500萬劑莫德納（Moderna）疫苗。

在各界引頸期盼下，首批新冠肺炎疫苗總算在昨天上午運抵台灣，這次抵台的11.7萬劑是台灣向藥廠直接購買的1000萬劑牛津AZ疫苗中的一部分，預計將做為11.7萬名高風險醫事人員的第一劑疫苗，以提高保護範圍，正由衛生福利部食品藥物管理署進行檢驗封緘程序，最快3月15日以後才會開打。

然而，桃園機場對此次疫苗運送保密到家，在機場運送時甚至臨時更改倉庫，避免媒體拍攝。

食藥署今天上午總算公布首批AZ疫苗抵台畫面，食藥署指出，這批疫苗昨天下午2時17分運抵機場外的低溫倉儲、入庫，在食藥署人員監督下正式於2時25分開箱，隨後檢驗封緘小組立即核對疫苗批號、清點疫苗數量，同時檢查冷鏈紀錄，確保疫苗運送全程維持在一定溫度之下。

此後，檢驗封緘小組針對疫苗抽樣，並且拆開外盒，將疫苗拿出來檢查是否有異物，確認沒有異狀後，將所有疫苗現地封存，全程耗時約40分鐘。

食藥署指出，目前已將疫苗送回食藥署國家實驗室進行相關檢驗，未來確認合格後將核發封緘證明書，才能正式放行，提供民眾施打。