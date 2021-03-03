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首批AZ疫苗來了 蔡英文：醫事人員第一優先

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統（右）在臉書上表示，感謝中央流行疫情指揮中心這段時間的努力，今天早上，第一批AZ疫苗11萬7千劑，已經順利送到台灣。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
蔡英文總統（右）在臉書上表示，感謝中央流行疫情指揮中心這段時間的努力，今天早上，第一批AZ疫苗11萬7千劑，已經順利送到台灣。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

我國首批新冠肺炎疫苗到位，今早共11萬7千劑的AZ（AstraZeneca）疫苗抵達台灣。蔡英文總統在臉書上表示，感謝中央流行疫情指揮中心這段時間的努力，今天早上，第一批AZ疫苗11萬7千劑，已經順利送到台灣。接下來的施打順序，會按照指揮中心的專業指引，從第一優先的醫事人員開始施打。

蔡總統也說，她也要再次謝謝辛苦的醫事人員，全力守護全國民眾的健康安全。「讓我們繼續團結防疫，一起為第一線醫事人員加油。」

副總統賴清德也在臉書上說，政府透過多元管道採買疫苗，首批11萬7千劑的AZ疫苗，今早已抵台，大約7天後，即可施打。優先施打的人員從第一優先之醫事人員開始。

賴清德說，根據疫情指揮中心說明，AZ疫苗需要接種2劑，施打第一劑AZ疫苗在打完後的第22天有71％保護力，第二劑間隔12周施打，保護力更可達81％，同時建議，2劑施打的間隔至少要8周。他也提醒接種者，接種後稍作休息，觀察至少30分鐘後，確認沒有不適再離開。

新冠肺炎 COVID-19 蔡英文

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