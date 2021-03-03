聽新聞
test
0:00 / 0:00
首批AZ疫苗來了 蔡英文：醫事人員第一優先
我國首批新冠肺炎疫苗到位，今早共11萬7千劑的AZ（AstraZeneca）疫苗抵達台灣。蔡英文總統在臉書上表示，感謝中央流行疫情指揮中心這段時間的努力，今天早上，第一批AZ疫苗11萬7千劑，已經順利送到台灣。接下來的施打順序，會按照指揮中心的專業指引，從第一優先的醫事人員開始施打。
蔡總統也說，她也要再次謝謝辛苦的醫事人員，全力守護全國民眾的健康安全。「讓我們繼續團結防疫，一起為第一線醫事人員加油。」
副總統賴清德也在臉書上說，政府透過多元管道採買疫苗，首批11萬7千劑的AZ疫苗，今早已抵台，大約7天後，即可施打。優先施打的人員從第一優先之醫事人員開始。
賴清德說，根據疫情指揮中心說明，AZ疫苗需要接種2劑，施打第一劑AZ疫苗在打完後的第22天有71％保護力，第二劑間隔12周施打，保護力更可達81％，同時建議，2劑施打的間隔至少要8周。他也提醒接種者，接種後稍作休息，觀察至少30分鐘後，確認沒有不適再離開。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言