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11.7萬劑AZ疫苗抵台 柯文哲想打還得等前面8萬人

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
首批20萬劑AZ疫苗已運送來台，等待配送到全國展開首批施打。記者陳嘉寧／攝影
首批20萬劑AZ疫苗已運送來台，等待配送到全國展開首批施打。記者陳嘉寧／攝影

中央流行疫情指揮中心證實今有11.7萬劑AZ新冠疫苗抵台，目前等待配送至全國展開首批施打，北市儘管尚未收到通知，但若拿到疫苗後，將按照中央規畫，讓前三順位者優先施打，北市衛生局表示，像台北市長柯文哲等政府重要官員，都要等第一波打完才能施打。

衛生局疾病管制科長余燦華指出，第一順位合乎施打條件的醫護人員有8萬多人；第二順位為政府重要官員如市長等及相關防疫人員，人數約有500名；高接觸風險者被列為第三順位，初步調查約有250人。

余燦華說明，其中，防疫人員中的里長、里幹事等民政人員，以及港滬邊境檢驗人員如海巡、空中救護等，均由中央統一人數。

新冠肺炎 COVID-19 新冠疫苗 柯文哲

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中央流行疫情指揮中心證實首批11.7萬的AZ疫苗於今上午10時21分抵台，來自藥廠採購1000萬劑，台商、留學生等有出國需求的民眾再次燃起自費接種希望，指揮中心發言人莊人祥今坦言，目前疫苗數量不多，第二批新冠疫苗抵台前，暫不討論自費，望以公費對象疫苗覆蓋率為主。

疫苗來台為何不選華航？府方全程保密到家還使出調虎離山

中央流行疫情指揮中心購得11.7萬劑AZ疫苗，今天上午10時25分搭乘大韓航空運抵台灣桃園機場。由於全程保密到家，衛福部、交通部等相關人士皆是上午9時許才得知此事，也讓演練時原訂20分鐘讓疫苗離開機場，延後到下午1時20分，花了近3個小時，衛福部才調度醫療物流公司裕利物流，將疫苗貨櫃載離機場。

【今日精摘】AZ疫苗11.7萬劑抵台／卡迪那天婦羅口味丙烯醯胺超標

新冠疫苗到貨！中央流行疫情指揮中心證實首批自AZ疫苗購買的1000萬劑中，11.7萬劑疫苗已於上午10時21分抵台。另外，透過COVAX提供的20萬劑AZ新冠疫苗則尚未到貨。本批疫苗係供應商承諾供應的一部分。該疫苗係為多劑型包裝，每瓶10人份，存放於2至8℃的環境，依臨床試驗結果每人需施打2劑。

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