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11.7萬劑AZ疫苗抵台 柯文哲想打還得等前面8萬人
中央流行疫情指揮中心證實今有11.7萬劑AZ新冠疫苗抵台，目前等待配送至全國展開首批施打，北市儘管尚未收到通知，但若拿到疫苗後，將按照中央規畫，讓前三順位者優先施打，北市衛生局表示，像台北市長柯文哲等政府重要官員，都要等第一波打完才能施打。
衛生局疾病管制科長余燦華指出，第一順位合乎施打條件的醫護人員有8萬多人；第二順位為政府重要官員如市長等及相關防疫人員，人數約有500名；高接觸風險者被列為第三順位，初步調查約有250人。
余燦華說明，其中，防疫人員中的里長、里幹事等民政人員，以及港滬邊境檢驗人員如海巡、空中救護等，均由中央統一人數。
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