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首批AZ疫苗可望築起醫護防線 陳時中：意義重大

中央社 / 台北3日電
陳時中表示，本次拿到的疫苗是直接和AZ買的，分配方式是直接給11.7萬名醫護先打第一劑。圖／指揮中心提供
陳時中表示，本次拿到的疫苗是直接和AZ買的，分配方式是直接給11.7萬名醫護先打第一劑。圖／指揮中心提供

新冠肺炎疫情延燒逾1年，首批牛津AZ疫苗今天總算抵台。疫情指揮中心指揮官陳時中說，如果早點有疫苗，就能建立起醫護防線，桃園醫院群聚案也可能不會發生，這批疫苗意義重大。

全球於去年底相繼開始接種新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，台灣歷經漫長等待，總算等來第一批牛津AZ疫苗。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，這批疫苗可以建立起高風險醫事人員第一道防線，讓防疫工作能夠更安全有效地達成防疫目的，就像前陣子發生的桃園醫院群聚案，如果當時第一線醫事人員都有打疫苗，可能就不會發生群聚，第一批疫苗抵台對台灣意義重大。

不過，陳時中表示，目前全球很多國家都還處於疫情相當危急的情況，台灣能儘早取得疫苗當然很好，他也希望疫苗能早點進來，只要「大家安心、我就更安心」，但他也強調這是一場人與病毒的戰爭，全世界需要共同抗疫，疫苗取得也是健康人權的一部分，希望未來疫苗供應能愈來愈順利。

今天上午9時突然傳出AZ疫苗運來台灣，疫苗已在飛往台灣的路上，陳時中才接到相關訊息，如此是否違反既有商業模式。

陳時中說，「好朋友隨時要來、我都不反對」，但能早1、2天講還是比較好，目前全球都在搶疫苗，若能及時搶到疫苗、提供給台灣，他也非常歡迎。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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