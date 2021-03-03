抵台AZ疫苗 211家醫院直接接觸確診者或疑似個案人員優先打
中央流行疫情指揮中心今日表示，首批直接與藥廠採購的AZ疫苗11.7萬劑抵台，雖最快七天內完成檢驗封緘，但指揮官陳時中說，「第一批疫苗我們會更謹慎，做完檢驗檢查手續才會放行」，設有專責病房醫療院所、直接接觸確診者或疑似個案人員優先接種。
全國新冠肺炎專責醫院及其他醫療院所「醫事等相關工作人員」資格名冊，責任醫療院所（專責、隔離、採檢）總家數共211家，風險等級分三級，其中最直接照顧（含採檢）確診者或疑似個案第一線工作人員，為第一級約50716人。
指揮中心發言人莊人祥說，疫苗檢驗封緘放行之後，會先運至這兩百多家醫療院所，目前已有預約系統，不過第一階段優先給專責醫護人員，如接種醫護人員接種地點就在任職醫院，可以透過醫院系統預約，透過預約系統和健保卡確認身份就可以使用。
指揮官陳時中也說，因為首批疫苗只有11.7萬劑，所以決定優先接種人員，需要符合專責病房負壓隔離病房或採檢的單位醫療院所人員，需是直接接觸確診者或疑似個案人員，也就是風險第一級人員，約五萬多人，首批疫苗夠打，將討論是否同時讓非直接接觸第一線工作人員接種。
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