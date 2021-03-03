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抵台AZ疫苗 211家醫院直接接觸確診者或疑似個案人員優先打

南韓有死亡案例 陳時中：和疫苗無關 我國維持一般接種

首批牛津AZ疫苗運離華儲倉庫 警車前後戒備護送

中央社 / 桃園機場3日電

牛津AZ疫苗今天上午抵桃園機場，下午1時40分由冷凍車從華儲倉庫載送離開。這次疫苗運送保密到家，運送前1分鐘還臨時更改倉庫避免媒體拍攝，全程由警方戒護離開。

台灣透過新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）取得首批約20萬劑牛津AZ疫苗，上午約10時21分由大韓航空運抵桃園機場，衛生福利部數名不具名官員接受記者訪問時證實，飛機即將抵台前才接獲訊息，疫苗檢驗封緘小組立即啟動整備作業。

據了解，這次疫苗抵台隱密到家，航警起初對現場記者表示，在出口區32號倉庫，約下午2時30分運送，不料在運送前1分鐘臨時改至進口區32號倉庫，所有媒體追在警車後面跑了近上百公尺，才抵達確切運送地點，拍攝過程中也遭到警衛不停阻擋。

全數疫苗由一台冷凍車運送，前後皆有警車戒護。

新冠肺炎 COVID-19

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