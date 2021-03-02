醫院高層參與疫苗試驗挨批 食藥署：沒違反規定

北醫大事業長林俊茂率先擔任高端疫苗臨床試驗受試者，挨批沒有利益迴避。食藥署表示，林俊茂非試驗團隊成員，參與試驗並不違反規定，就連桃園醫院院長徐永年也率先參與。

國產新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗臨床試驗持續進行，高端疫苗與全台11家臨床試驗中心合作正在進行二期試驗，其中之一就是台北醫學大學附設醫院。台北醫學大學事業長林俊茂率先擔任首名受試者，遭外界質疑沒有利益迴避。

衛福部食藥署藥品組副組長吳明美今天表示，臨床試驗計畫主持人、個案研究護理師等直接參與的醫護人員，必須基於利益迴避，禁止成為受試者，避免不忠實呈現不良反應的狀況。

不過，吳明美說，林俊茂並不是臨床試驗團隊成員，只是一般受試者，衛福部桃園醫院院長徐永年也依規定成為受試者，盼鼓勵院內有意願同仁一起加入試驗，這樣的做法都沒有違反利益迴避相關規定。

北醫大今天也發布聲明指出，目前全球疫情仍嚴峻，接種疫苗、形成群體免疫將是控制疫情的最大希望，國內疫苗廠商也正積極研發國產疫苗，林俊茂主動參與此臨床試驗，在未違反利益迴避原則的前提下，加速國產疫苗研發時程，彰顯北醫體系長期關注教育及醫療健康的核心精神。