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一表看出各國不同調 我AZ疫苗堅持開放65歲以上接種

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一表看出各國不同調 我AZ疫苗堅持開放65歲以上接種

聯合報 / 記者陳婕翎黃惠群／台北即時報導
加拿大國家免疫諮詢委員會當地時間週一發布指示，不建議65歲以上長者施打AZ疫苗，指揮中心今天提供一表，說明各國長者接種AZ疫苗不同調，但強調我AZ疫苗會開放65歲以上接種，但會滾動式修正。圖／指揮中心提供
加拿大國家免疫諮詢委員會當地時間週一發布指示，不建議65歲以上長者施打AZ疫苗，指揮中心今天提供一表，說明各國長者接種AZ疫苗不同調，但強調我AZ疫苗會開放65歲以上接種，但會滾動式修正。圖／指揮中心提供

我透過COVAX平台第一波取的AZ疫苗20萬劑近期有望抵台，但據外電報導，加拿大國家免疫諮詢委員會當地時間周一發布指示，不建議65歲以上長者施打AZ疫苗，指揮中心今天提供一表，說明各國長者接種AZ疫苗不同調，但強調我AZ疫苗會開放65歲以上接種，但會滾動式修正。

指揮中心發言人莊人祥表示，我國凡18歲以上都可以打AZ疫苗，但對於長者是否可以接種AZ疫苗，目前國際分兩派，一派是支持，如英國，但另一派認為65歲以上民眾接受接種有效臨床試驗證據不足，所以選擇不接種長者，如德國、韓國。

莊人祥進一步解釋， 加拿大對於AZ疫苗長者接種政策「有點精神分裂」，當地政府認為，英國皆中這麼多長者，也還算有效，支持接種，但國家免疫諮詢委員會卻不建議長者施打。我開放65歲以上接，但但因為距離接種還有一段時間，若有近一步證據，會再滾動式檢討。

英國政府衛生單位提出實證，針對750萬名70歲以上長者，不管有沒有打疫苗，期望了解其接種效益。接種一劑疫苗28-34天後，BNT疫苗保護力有61％，但35天起保護力就降為57%；AZ疫苗施打28至34天後，保護力為60%，35天後增加至73%。

第二項研究則是針對八十歲以上的確診病人，分成在檢驗陽性之前有沒有打過一劑疫苗，發現不論是接種BNT疫苗或AZ疫苗，30周後會發現這兩種疫苗都能預防八成的住院率。針對70至80歲長者，英國研究都有相當不錯的研究成果。

加拿大國家免疫諮詢委員會當地時間週一發布指示，不建議65歲以上長者施打AZ疫苗，指揮中心今天提供一表，說明各國長者接種AZ疫苗不同調，但強調我AZ疫苗會開放65歲以上接種，但會滾動式修正。圖／指揮中心提供
加拿大國家免疫諮詢委員會當地時間週一發布指示，不建議65歲以上長者施打AZ疫苗，指揮中心今天提供一表，說明各國長者接種AZ疫苗不同調，但強調我AZ疫苗會開放65歲以上接種，但會滾動式修正。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19 新冠疫苗 莊人祥

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