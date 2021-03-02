莊人祥：我方至少聯繫一次以上 BNT繼續「已讀不回」

指揮中心指揮官陳時中上月17日在節目怨「有人不希望台灣太高興」，導致500萬劑BNT新冠疫苗卡關，不料BNT當晚透過電子郵件向外電承諾供我疫苗，但半個月間卻又不見下文，對此，指揮中心發言人莊人祥表示，我方至少聯繫一次以上，但BNT公司持續「已讀不回」。

BNT疫苗採購死灰復燃，陳時中當時說，既然BNT表達善意，「我們很歡迎」，日前說明的500萬劑合約內容已達共識，我方送交合約，原廠端延宕，希望繼續完成原合約，爭取原訂五百萬劑BNT疫苗，否認「晶片換疫苗」，即使台灣晶片受全世界歡迎，但與疫苗彼此為獨立事件。

另外，據義大利最新報告，BNT疫苗對肥胖者效果不佳，莊人祥說，過去在流感併發症中，肥胖也是危險風險因子，肥胖導致癒後較差，疫苗表現才會不好；預防醫學辦公室防疫醫師林詠青也認為，原因需要進一步科學證據，還需考慮是否有其他慢性病，但應都與免疫功能有關係。