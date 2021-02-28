莫德納疫苗緊急授權 食藥署：原廠已送件、審查中

我國在國際採購新冠肺炎疫苗，目前已談定約2000萬劑，包括COVAX平台476萬劑、AZ疫苗1000萬劑，以及莫德納（Moderna）疫苗505萬劑。其中，AZ疫苗已於2月20日通過衛福部食藥署的緊急使用授權（EUA），德國、韓國、義大利三廠的疫苗可輸台。至於莫德納疫苗，食藥署藥品組副組長吳明美則表示，疾管署已向原廠接洽，並已送件審查。

根據藥事法規定，藥品輸入應由藥品許可證所有人及其授權者輸入。吳明美表示，由於AZ公司在台灣有分公司，因此由該廠商的台灣分公司向食藥署申請緊急授權，並已通過德國、韓國、義大利三個廠的審查。只要抵台完成檢驗封箋後，就可展開接種作業。

至於莫德納疫苗在台灣並無分公司，究竟由誰向食藥署申請緊急授權？吳明美則表示，由於新冠肺炎疫苗屬於因應緊急公共衛生情事的需要，依據藥事法第48-2條，可由中央衛生主管機關訂定專案核准的條件、審查程序、核准基準及其他應遵行事項辦法。

因此，莫德納疫苗的專案核准條件由疾管署認定、提出，並直接和原廠聯繫。吳明美說，目前原廠已就緊急授權使用的條件送審資料，但因資料尚不完整，仍持續要求補件、審查中。

至於有哪些製造廠送審以及何時可審查完畢，吳明美則語帶保留表示，一定會加快腳步，指揮中心要輸入前食藥署一定會完成。