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新確診個案？疫苗有下文？ 指揮中心下午2時記者會

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
指揮中心下午2時將舉行記者會。圖／指揮中心提供
指揮中心下午2時將舉行記者會。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心今上午公布，由發言人莊人祥將於下午2時舉行記者會，是否有新確診個案，令人關注。

嬌生疫苗27日獲美FDA核准緊急使用，成為繼輝瑞和莫德納之後，第三種獲美國准許的疫苗，台灣是否跟進採購也值得期待。

至於我國透過COVAX平台訂購476萬劑疫苗，首波廿萬劑AZ疫苗預計2月22日後可收到供貨通知，但至今沒有下文，指揮中心疫情監測組長周志浩表示，經駐外單位聯繫，COVAX表示還在處理中，可能還要晚幾天，今天是否有下文，也令人關注。

今天仍是228連假，各地出遊民眾擁擠。隨部桃群聚事件落幕，指揮中心雖同意3月2日起放寬大眾運具與郵局營業區禁止飲食限制，228連假期間仍維持現有防疫禁令。

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